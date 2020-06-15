На избирательных участках Ставрополя повышают пожарную безопасность
На избирательных участках Ставрополя увеличат пожарную безопасность. Мерам по предотвращению возгораний и распространению пламени уделят особое внимание, сообщает пресс-служба мэрии города.
В помещении участка обязательно будет рабочая автоматическая пожарная сигнализация. Кроме того, установят средства пожаротушения.
- Эвакуационные выходы должны соответствовать требованиям. На местах голосования запрещены курение, а также загромождение входов и эвакуационных путей, - сказано в сообщении.
В администрации Ставрополя также напомнили о мерах при пожаре:
- Не паникуйте! Двигайтесь к выходу. Выполняйте указания членов избирательной комиссии.
Обо всех происшествиях сообщайте по номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU