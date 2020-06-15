На избирательных участках Ставрополя повышают пожарную безопасность

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:41:02+03:00

Так же поступают и с противовирусными мерами

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На избирательных участках Ставрополя увеличат пожарную безопасность. Мерам по предотвращению возгораний и распространению пламени уделят особое внимание, сообщает пресс-служба мэрии города.

В помещении участка обязательно будет рабочая автоматическая пожарная сигнализация. Кроме того, установят средства пожаротушения.

- Эвакуационные выходы должны соответствовать требованиям. На местах голосования запрещены курение, а также загромождение входов и эвакуационных путей, - сказано в сообщении.

В администрации Ставрополя также напомнили о мерах при пожаре:

- Не паникуйте! Двигайтесь к выходу. Выполняйте указания членов избирательной комиссии.

Обо всех происшествиях сообщайте по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU