В Ставрополе новому мэру указали на проблему точечной застройки

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:11:24+03:00

Напомним, что на 2020 год в краевой столице запланировано благоустройство пяти скверов

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Точечная застройка Ставрополя должна остаться в прошлом. На это губернатор региона нацелил сегодня, 15 июня нового градоначальника Ивана Ульянченко.

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Так, на первой рабочей встрече с мэром Ставрополя обсуждали, в том числе и развитие краевого центра.

Владимиров Владимиров заявил, что Ставрополь уже находится на ведущих позициях по многим направлениям развития.

По его словам, задача Ульянченко во главе города — не просто удержать взятую планку, но поднять её еще выше.

Глава региона поставил задачу по проектированию новых объектов. В частности, уже в 2021 году в краевом центре планируют начать строительство трех школ. А до конца этого года в Ставрополе должны ввести в строй четыре детских сада.

Напомним, что на 2020 год в краевой столице запланировано благоустройство пяти скверов.

Губернатор заострил внимание Ивана Ульянченко на одной из важных для горожан проблем — это точечная застройка. Владимир Владимиров заявил, что такой подход должен остаться в прошлом.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на днях в Ставрополе депутаты выбрали нового мэра. Так, из пяти претендентов комиссия отобрала двоих. Это был Иван Ульянченко, министр труда и соцзащиты населения Ставрополья и Игорь Серов, градоначальник Михайловска.

В результате депутаты городской Думы выбрали Ульянченко Ивана Ивановича. Серову не было отдано ни одного голоса.

«Комсомолка» знакомит жителей Ставрополья с биографией нового градоначальника.

Ивану Ульянченко 58 лет. До сегодняшнего дня он был министром труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Подробнее в этом материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU