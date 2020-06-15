На гору Невинскую водрузили гигантский триколор

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:38:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В День России активисты «Невинномысского Азота» по инициативе профсоюзной организации предприятия совершили восхождение на гору Невинскую с гигантским триколором. К заводчанам присоединились представители городской молодежи и Общероссийского народного фронта.

У подножия поклонного креста, установленного у самой вершины на Рыцевой поляне, участники акции развернули бело-сине-красное полотнище размером 12 на 9 метров и исполнили гимн страны.

С инициативой о проведении тематических акций, приуроченных ко Дню России, выступил оперативный штаб компании «ЕвроХим», в состав которой входит и «Невинномысский Азот». Все мероприятия прошли с соблюдением правил безопасности, диктуемых эпидемиологической обстановкой. И таких акций на предприятиях компании, принадлежащей Андрею Мельниченко, прошло немало.

Сотрудники того же «Невинномысского Азота» накануне праздника установили своеобразный рекорд, развернув флаг страны на крыше гранбашни на высоте 153 метра. Это самое высокое из сооружений, на которых в этом году в Невинномысске (а может, и на всём Ставрополье) развевается российский триколор.

Кадры реющего над «Азотом» флага попали в ролик о том, как в городе химиков проходит всероссийский флешмоб «Флаги России. 12 июня». Видео разместил в социальной сети глава Невинномысска, Герой России Михаил Миненков, отметивший в комментарии: «На высший уровень флешмоба флаг поднимал наш АО «Невинномысский Азот» МХК «ЕвроХим». Кроме того, флаги украсили и окна зданий предприятия, задав заводчанам праздничный настрой.

ИСТОЧНИК KP.RU