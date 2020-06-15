На Ставрополье тела двух утопленников достали из водоемов
На Ставрополье спасатели достали из водоемов тела двух утонувших. Так, сначала в районе села Кочубеевское нашли тело 17-летнего подростка.
Выяснилось, что парень приехали из Геленджика в гости к бабушке и погиб в первые сутки. Об этом сообщает пресс-служба аварийной и противопожарной службы Ставрополья.
Молодой человек прыгнул с небольшого здания водокачки в бурные волны и не выплыл. Парень утонул на глазах у 200 отдыхающих.
На следующий день к спасателям также обратились друзья 40-летнего ставропольца, который утонул в поселке Прогресс.
По данным пресс-службы ПАСС СК, мужчина был пьян и при жаре в 35 градусов нырял в озеро «Бетта». По словам спасателей, отдыхающий потерял ориентацию под водой и не выплыл. Пассовцы нашли его тело на дне озера.
ИСТОЧНИК KP.RU