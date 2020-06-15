На Ставрополье тела двух утопленников достали из водоемов

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:59:12+03:00

Один из них приехал из Геленджика в гости к бабушке и погиб в первые сутки

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На Ставрополье спасатели достали из водоемов тела двух утонувших. Так, сначала в районе села Кочубеевское нашли тело 17-летнего подростка.

Выяснилось, что парень приехали из Геленджика в гости к бабушке и погиб в первые сутки. Об этом сообщает пресс-служба аварийной и противопожарной службы Ставрополья.

Молодой человек прыгнул с небольшого здания водокачки в бурные волны и не выплыл. Парень утонул на глазах у 200 отдыхающих.

На следующий день к спасателям также обратились друзья 40-летнего ставропольца, который утонул в поселке Прогресс.

По данным пресс-службы ПАСС СК, мужчина был пьян и при жаре в 35 градусов нырял в озеро «Бетта». По словам спасателей, отдыхающий потерял ориентацию под водой и не выплыл. Пассовцы нашли его тело на дне озера.

ИСТОЧНИК KP.RU