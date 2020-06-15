Раскрыты подробности дела главного архитектора Кисловодска

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:34:48+03:00

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Стали известны подробности уголовного дела главного архитектора Кисловодска Александра Миненко. Мужчина сбывал муниципальные деньги в пользу коммерческой фирмы, сообщает "Newstracker".

Напомним, начальника управления архитектуры и градостроительства мэрии подозревают в злоупотреблении должностными полномочий. Дело открыл отдел МВД по Кисловодску.

По словам источника издания, в августе 2016 года управление заключило контракт на выполнение работ по разработке проекта городской черты Кисловодска. Стоимость договора - 5,97 миллиона рублей.

Компания, выигравшая тендер, выполнила работу только частично. Миненко знал об этом, но переводил средства в бюджет фирмы в полном объеме.

Сейчас Миненко арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU