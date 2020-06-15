Раскрыты подробности дела главного архитектора Кисловодска
Стали известны подробности уголовного дела главного архитектора Кисловодска Александра Миненко. Мужчина сбывал муниципальные деньги в пользу коммерческой фирмы, сообщает "Newstracker".
Напомним, начальника управления архитектуры и градостроительства мэрии подозревают в злоупотреблении должностными полномочий. Дело открыл отдел МВД по Кисловодску.
По словам источника издания, в августе 2016 года управление заключило контракт на выполнение работ по разработке проекта городской черты Кисловодска. Стоимость договора - 5,97 миллиона рублей.
Компания, выигравшая тендер, выполнила работу только частично. Миненко знал об этом, но переводил средства в бюджет фирмы в полном объеме.
Сейчас Миненко арестован.
ИСТОЧНИК KP.RU