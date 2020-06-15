После ливня на Ставрополье затопило село - видео

15 Июнь 2020 2020-06-15T19:54:02+03:00

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В Ставропольском крае после ливня затопило село Вознесеновское, где насчитывается 803 частных домов, 4 социально значимых объекта и живут около 2,5 тысяч человек, включая 421 ребенка.

- По уточненным данным вода попала в 10 частных домовладений и затопила 11 приусадебных участков. Пострадавших и погибших нет. Всего к ликвидации последствий происшествия привлечено 26 человек и 9 единиц специальной техники, в том числе от МЧС России 9 человек и 3 единицы техники, - рассказали в краевом управлении Министерства чрезвычайных ситуаций.

Потоп в ставропольском селе.Видео: МЧС СК

ИСТОЧНИК KP.RU