После ливня на Ставрополье затопило село - видео
В Ставропольском крае после ливня затопило село Вознесеновское, где насчитывается 803 частных домов, 4 социально значимых объекта и живут около 2,5 тысяч человек, включая 421 ребенка.
- По уточненным данным вода попала в 10 частных домовладений и затопила 11 приусадебных участков. Пострадавших и погибших нет. Всего к ликвидации последствий происшествия привлечено 26 человек и 9 единиц специальной техники, в том числе от МЧС России 9 человек и 3 единицы техники, - рассказали в краевом управлении Министерства чрезвычайных ситуаций.
Потоп в ставропольском селе.Видео: МЧС СК
ИСТОЧНИК KP.RU