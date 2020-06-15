2020-06-15T19:37:42+03:00
Происшествия

Уроженец Северного Кавказа расстрелял полицейских в Москве - видео

Стрелок получил ранение ответным огнем [видео]
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Фото с места ЧП: соцсетиФото с места ЧП: соцсети
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Расстрелявший в Москве двоих полицейских прохожий приехал в столицу с Северного Кавказа. Преступником оказался 24-летний уроженец Ингушетии, которого уже проверяют на причастность к другим преступлениям, включая убийство главы ингушского центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева.

Кроме того известны личные данные стрелка - пальбу из боевого оружия устроил 24-летний Ратмир Галаев, находившийся в момент преступления в состоянии наркотического опьянения. Перестрелка произошла сегодня на Ленинском проспекте и попала на видео:

Уроженец Северного Кавказа расстрелял полицейских в Москве.

В МВД Москвы сообщают, что преступник был ранен ответным огнем и попал в больницу. Заведено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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