Из Кисловодска в Крым пустят поезд для туристов

15 Июнь 2020 2020-06-15T19:50:03+03:00

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В Крым из Кисловодска 1 июля отправится первый после снятия ограничений по коронавирусу поезд. Как рассказал оператор ж/д перевозок по Крымскому мосту, с этого дня жители Ставрополья смогут отправиться отдыхать на полуостров прямиком в Симферополь. Хотя планировалось возобновить железнодорожное сообщение еще в апреле. Помешала пандемия COVID-19.

Для большего комфорта с 1 числа следующего месяца и до 1 ноября текущего года поезд Кисловодск-Симферополь будет отправляться раз в три дня в 12.50. Дорога займет 21 час и 40 минут. Вернуться с полуострова на Ставрополье можно будет до 30 октября, сев на тот же поезд в 19.10.

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ИСТОЧНИК KP.RU