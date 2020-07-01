Ставропольские водители стали чаще нарушать ПДД

1 Июль 2020 2020-07-01T16:54:26+03:00

К такому выводу пришли после анализа данных с дорожных камер

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На Ставрополье посчитали, сколько раз жители нарушали ПДД с начала 2020 года. Выяснилось, что камеры на дорогах определили 591 тысячу нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства министерства энергетики, промышленности и связи.

Среди нарушений зафиксировали превышение скорости, пересечение полос разметки в неположенных местах, выезд за стоп-линию и проезд на красный или желтый свет.

- По сравнению с аналогичным периодом количество зафиксированных с помощью комплексов нарушений выросло примерно на 100 тысяч случаев. Во многом это связано с тем, что теперь камеры фиксируют ещё и нарушения, совершаемые мотоциклистами, - сказал

В 2019 году камеры зарегистрировали 976 тысяч нарушений ПДД. Водителей в совокупности оштрафовали на 585 миллионов рублей. Половина из этой суммы уже оплачена.

ИСТОЧНИК KP.RU