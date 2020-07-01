Эксперт оценил явку избирателей на Ставрополье

1 Июль 2020 2020-07-01T18:47:50+03:00

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Председатель экспертного Совета аналитического центра «Юг» и руководитель федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов дал оценку голосованию по поправкам в Конституцию России. Эксперт выступил на площадке краевого медиацентра.

Нынешнюю ситуацию Старовойтов назвал уникальной и важной точке исторического пути.

Как на Ставрополье проходит голосование по поправкам к Конституции 00:00 00:00

- Конечно, это связано с тем, что мы голосуем по поправкам в Конституцию, не менявшуюся почти три десятка лет. Задача перед федеральными и региональными властями стояла чрезвычайно сложная, - говорит специалист.

Эксперт считает, что властям предстояло объяснить поправки и организовать работу избирательных участков. По оценке Старовойтова, Ставрополье справилось на "отлично".

- Я внимательно слежу за Инстаграмом губернатора Владимира Владимирова. В последнее время он превратился не только в площадку по информированию ставропольцев о COVID-19, но также стал мощным рупором по предстоящему конституционному голосованию. Результатом этого является высокая явка на участки по голосованию, заметно выше общероссийской. Даже промежуточный результат по явке - около 63% - уже очень достойный.

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ИСТОЧНИК KP.RU