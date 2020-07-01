В Нальчике потушили быстро распространяющийся пожар

1 Июль 2020 2020-07-01T22:01:38+03:00

Работы продолжались почти десять часов

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В Кабардино-Балкарии ликвидировали пожар в складских помещениях. Площадь возгорания - тысяча квадратных метров, передает пресс-служба МЧС России по республике.

Сообщение о пожаре поступило в десять часов. Согласно первым сведениям, горело 200 квадратных метров помещений. По выводам сотрудников МЧС по КБР, быстрому распространению пожара способствовала плотная застройка.

Пожар ликвидировали почти в 20 часов. Возгоранию присвоили третий ранг сложности. Пострадавших нет. Причину и ущерб пожара устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU