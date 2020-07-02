2020-07-02T01:26:29+03:00
Общество

93 процента жителей Ставрополья проголосовали за поправки

Об этом говорят предварительные данные на 22 часа 1 июля
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Появились первые итоги голосования по поправкам к Конституции на Ставрополье. Согласно первым подсчетам на десять вечера, 93,08 процента жителей края поддерживают изменения в главном документе страны. Об этом сообщил глава ставропольского избиркома Евгений Демьянов.

К этому времени специалисты успели обработать голоса с 159 участков из 1394.

- Число пока незначительное: это 11,41 процента от общего числа участковых комиссий, поэтому данные предварительные, - сказал Демьянов.

"За" проголосовало 93,08%, "против" - 6,38%. Остальные бюллетени испортили. Предварительная явка - 83,5 процента от общего числа избирателей. Ранее сообщалось, что самую большую посещаемость зафиксировали в Ессентуках (83,57%), Грачевском (82,73%) и Александровском (84,41%) районах. Самые низкие показатели в Буденновском (69,13%), Кочубеевском (73,75%) и Предгорном (74,7%) районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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