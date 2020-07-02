2020-07-02T08:21:22+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 93 человека

Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом
Ася АСРЯН@asya1693
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Число заболевших достигло 5318. Жертвами болезни стали 99 человек, выздоровели 3081Число заболевших достигло 5318. Жертвами болезни стали 99 человек, выздоровели 3081Фото: Артем КИЛЬКИН
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На Ставрополье за последние сутки коронавирусом заболели 93 человека. Еще один пациент скончался за прошлый день. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Число заболевших достигло 5318. Жертвами болезни стали 99 человек, выздоровели 3081. А за последние сутки болезнь победили еще 32 ставропольца.

По словам Владимира Владимирова, у нас достаточный резерв больничных коек, медпрепаратов, аппаратов ИВЛ.

- Мы с каждым днем проводим все больше тестов и получаем все больше возможностей, чтобы контролировать распространение инфекции. Но победа над ней пока еще не так близка, - сообщил губернатор края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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