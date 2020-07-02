На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 93 человека
На Ставрополье за последние сутки коронавирусом заболели 93 человека. Еще один пациент скончался за прошлый день. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.
Число заболевших достигло 5318. Жертвами болезни стали 99 человек, выздоровели 3081. А за последние сутки болезнь победили еще 32 ставропольца.
По словам Владимира Владимирова, у нас достаточный резерв больничных коек, медпрепаратов, аппаратов ИВЛ.
- Мы с каждым днем проводим все больше тестов и получаем все больше возможностей, чтобы контролировать распространение инфекции. Но победа над ней пока еще не так близка, - сообщил губернатор края.
ИСТОЧНИК KP.RU
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