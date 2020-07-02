Губернатор Ставрополья поблагодарил ставропольцев, участвующих в голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Губернатор Владимир Владимиров в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание Правительства Ставропольского края. Предваряя обсуждение его повестки, глава региона поблагодарил всех жителей края, которые накануне приняли участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
– Огромное спасибо всем, кто отдал свой голос. Вы проявили себя, как патриоты своей малой родины, нашего края и нашей большой страны. Ставрополье в очередной раз показало свою активность и политическую зрелость, и мы уверенно смотрим в будущее, – отметил Владимир Владимиров.
Губернатор также поблагодарил всех, кто занимался организацией и проведением общероссийского голосования в территориях края.
По предварительным данным, в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие более 1,5 миллиона жителей Ставрополья. Поправки поддержали почти 85% проголосовавших.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что появились первые итоги голосования по поправкам к Конституции на Ставрополье. Согласно первым подсчетам на десять вечера, 93,08 процента жителей края поддерживают изменения в главном документе страны. Об этом сообщил глава ставропольского избиркома Евгений Демьянов.
К этому времени специалисты успели обработать голоса с 159 участков из 1394.
ИСТОЧНИК KP.RU