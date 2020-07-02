Губернатор Ставрополья поблагодарил ставропольцев, участвующих в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

2 Июль 2020 2020-07-02T09:44:53+03:00

По предварительным данным, в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие более 1,5 миллиона ставропольцев

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Губернатор Владимир Владимиров в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание Правительства Ставропольского края. Предваряя обсуждение его повестки, глава региона поблагодарил всех жителей края, которые накануне приняли участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

– Огромное спасибо всем, кто отдал свой голос. Вы проявили себя, как патриоты своей малой родины, нашего края и нашей большой страны. Ставрополье в очередной раз показало свою активность и политическую зрелость, и мы уверенно смотрим в будущее, – отметил Владимир Владимиров.

Губернатор также поблагодарил всех, кто занимался организацией и проведением общероссийского голосования в территориях края.

По предварительным данным, в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие более 1,5 миллиона жителей Ставрополья. Поправки поддержали почти 85% проголосовавших.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что появились первые итоги голосования по поправкам к Конституции на Ставрополье. Согласно первым подсчетам на десять вечера, 93,08 процента жителей края поддерживают изменения в главном документе страны. Об этом сообщил глава ставропольского избиркома Евгений Демьянов.

К этому времени специалисты успели обработать голоса с 159 участков из 1394.

ИСТОЧНИК KP.RU