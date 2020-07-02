На Ставрополье в сгоревшем доме нашли тело мужчины

2 Июль 2020 2020-07-02T10:16:25+03:00

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Инцидент произошел ночью 26 июня, в одном из домов в хуторе Андрей Курган Нефтекумского городского округа.

Трагедия унесла жизнь хозяину жилища. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Ставрополью.

Эксперты сейчас устанавливают причину пожара. По предварительным данным, он произошёл из-за непотушенной сигареты.

Следователь осмотрел место происшествия, опросил очевидцев происшествия, назначил судебные экспертизы. Проводится проверка по факту смерти 50-летнего жителя хутора.

ИСТОЧНИК KP.RU