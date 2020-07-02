На Ставрополье в сгоревшем доме нашли тело мужчины
Эксперты сейчас устанавливают причину пожара
Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю
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Инцидент произошел ночью 26 июня, в одном из домов в хуторе Андрей Курган Нефтекумского городского округа.
Трагедия унесла жизнь хозяину жилища. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Ставрополью.
Эксперты сейчас устанавливают причину пожара. По предварительным данным, он произошёл из-за непотушенной сигареты.
Следователь осмотрел место происшествия, опросил очевидцев происшествия, назначил судебные экспертизы. Проводится проверка по факту смерти 50-летнего жителя хутора.
ИСТОЧНИК KP.RU