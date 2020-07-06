2020-07-06T11:07:03+03:00
Происшествия

На Ставрополье бизнесмен заплатил млн рублей за похищение и убийство сына знакомого

Инсценировав похищение, вымогательство и убийство молодого человека, «исполнители» получили от заказчика вознаграждение в сумме 1 млн рублей.
Ася АСРЯН@asya1693
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Инсценировав похищение, вымогательство и убийство молодого человека, «исполнители» получили от заказчика вознаграждение в сумме 1 млн рублейИнсценировав похищение, вымогательство и убийство молодого человека, «исполнители» получили от заказчика вознаграждение в сумме 1 млн рублейФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Кисловодске предприниматель организовал похищение сына ранее умершего знакомого. Жертвой преступления стал житель Ставрополя 1993 года рождения. Злоумышленник пошел на преступления ради вымогательства крупной суммы денег.

А после, планировал убить жертву. Для коварных целей он подыскал исполнителей преступления. А они в свою очередь обратились в правоохранительные органы и сообщили о подготавливаемом преступлении.

В дальнейшем «исполнители» действовали под контролем оперативных сотрудников ГУ МВД России по СКФО.

Инсценировав похищение, вымогательство и убийство молодого человека, «исполнители» получили от заказчика вознаграждение в сумме 1 млн рублей.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям: «Организация покушения на убийство, сопряженного с похищением человека, из корыстных побуждений».

Сейчас он находится под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Следкома России по СКФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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