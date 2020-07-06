На Ставрополье бизнесмен заплатил млн рублей за похищение и убийство сына знакомого

6 Июль 2020 2020-07-06T11:07:03+03:00

Инсценировав похищение, вымогательство и убийство молодого человека, «исполнители» получили от заказчика вознаграждение в сумме 1 млн рублей Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Инсценировав похищение, вымогательство и убийство молодого человека, «исполнители» получили от заказчика вознаграждение в сумме 1 млн рублей.

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В Кисловодске предприниматель организовал похищение сына ранее умершего знакомого. Жертвой преступления стал житель Ставрополя 1993 года рождения. Злоумышленник пошел на преступления ради вымогательства крупной суммы денег.

А после, планировал убить жертву. Для коварных целей он подыскал исполнителей преступления. А они в свою очередь обратились в правоохранительные органы и сообщили о подготавливаемом преступлении.

В дальнейшем «исполнители» действовали под контролем оперативных сотрудников ГУ МВД России по СКФО.

Инсценировав похищение, вымогательство и убийство молодого человека, «исполнители» получили от заказчика вознаграждение в сумме 1 млн рублей.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям: «Организация покушения на убийство, сопряженного с похищением человека, из корыстных побуждений».

Сейчас он находится под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Следкома России по СКФО.

ИСТОЧНИК KP.RU