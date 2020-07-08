8 Июль 2020 2020-07-08T09:29:47+03:00

По вечерам символ города будет сиять намного ярче при значительной экономии энергии

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В Ставрополе арт-объект «Слон» закрыт на реставрацию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

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После проведения работ он станет ещё красивее, а также получит новую светодиодную подсветку. По вечерам символ Ставрополя будет сиять намного ярче при значительной экономии энергии.

Напомним, слон «живет» на Александровской площади два года. За это время он успел приглянуться горожанам и стать настоящим народным символом краевой столицы.

Любят его и туристы. Через две недели слон в новом облике вновь будет радовать горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU