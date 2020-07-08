В Ставрополе мастера граффити создали Стену Победы
В Ставрополе появилась Стена Победы длиной 93 метра и высотой 3 метра. Полюбоваться ею можно в районе городской клинической больницы № 2.
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Авторами идеи выступили ставропольские мастера граффити.Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.
Символично, что совсем рядом находится улица Победы, чей ремонт также прошел в рамках празднования года Памяти и Славы.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе арт-объект «Слон» закрыт на реставрацию.
После проведения работ он станет ещё красивее, а также получит новую светодиодную подсветку. По вечерам символ Ставрополя будет сиять намного ярче при значительной экономии энергии.
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ИСТОЧНИК KP.RU