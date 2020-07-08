2020-07-08T09:57:52+03:00
Общество

В Ставрополе проведут инженерно-геологические изыскания в районе строительства новой дороги

Эта дорога существенно разгрузит трафик движения на въездных группах краевой столицы
Ася АСРЯН@asya1693
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В Ставрополе планируют построить участок дороги по улице Серова от улицы Мимоз до автомобильной трассы Ставрополь–ЭлистаАстрахань. Предполагается, что работы начнутся в 2022 году при условии финансирования проекта.

Эта дорога станет четвертым полноценным выездом из города и существенно разгрузит трафик движения на въездных группах краевой столицы.

Специалисты актуализируют данные по инженерно-геологическим изысканиям, а также проведут инженерно-экологические исследования.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по данным Ставропольского Гидрометцентра, во второй половине дня 7 июля, а также 8 и 9 июля в регионе ожидается сильный дождь, гроза и шквалистый ветер до 23 м/с.

Так, в краевом центре 9 июля прогнозируется до +30 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер 4 м/с. Ночью - облачно, ожидается небольшой дождь. Прогнозируется до +19 градусов, ветер - 3/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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