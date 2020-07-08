Глава Ставрополя отчитался о заработке за прошлый год

8 Июль 2020 2020-07-08T09:54:15+03:00

Сколько новый мэр краевой столицы будет получать в должности градоначальника – пока неизвестно Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, сколько заработал чиновник за 2019 год

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Градоначальник Ставрополя Иван Ульянченко обнародовал декларацию о доходах и имуществе. Так, за 2019 год чиновник заработал 2,33 миллиона рублей. Однако уточняем, что это его официальный заработок в должности министра труда и социальной защиты населения Ставрополья.

Сколько новый мэр краевой столицы будет получать в должности градоначальника – пока неизвестно.

Сообщается, что у его предшественника средняя месячная зарплата была около 140 тысяч рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье мэры городов начали публиковать декларации о годовых доходах своих семей. Так, самым богатым градоначальником стал глава Георгиевска Максим Клетин.

А самой богатой мэрской семьей - Михаил Миненков с женой. Меньше всего за 2019 год заработал мэр Михайловска Игорь Серов. Вместе с супругой за год он задекларировал 1,03 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU