2020-07-08T11:41:13+03:00
Общество

В «Сочи Парке» открывается дельфинарий

С 7 июля в дельфинарии «Сочи Парка» (https://www.sochipark.ru/) начинаются представления
Иван Егоров
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Фото: пресс-служба "Сочи Парка".Фото: пресс-служба "Сочи Парка".
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Трюки на арене будут выполнять дельфины Эра, Диана, Соня и морской котик Семен. Артисты готовы продемонстрировать зрителям, чему научились в этом сезоне.

- С 7 по 9 июля запланировано четыре шоу в день, с 10 июля - уже пять, - сообщили в пресс-службе первого тематического парка страны «Сочи Парка».

Рассадка гостей в дельфинарии будет осуществляться согласно санитарным нормам. Напомним, «Сочи Парк» продолжает работу в прогулочном режиме, при этом развлечений стало больше. Уже открыты совариум, мини-зоопарк «Лапушки», игровые детские площадки - спрей-зона «Солнечный риф», «Космические джунгли», Эко-деревня, работают мобильные фуд-киоски, «Королевство Леденцово». С 7 июля также откроются тиры «Богатырские игры» и «Призовые игры».

Билеты для прогулки можно приобрести в кассах парка. Тем, кто успел купить билет с открытой датой на сайте, рекомендуют сохранить его до того момента, когда в программу вернутся аттракционы, волшебные шоу, откроется Страна Медведия. Все эти активности появятся позже, на следующих этапах открытия «Сочи Парка».

Все последние новости можно узнать на сайте парка и в соцсетях /. Для гостей семейного отеля-замка «Богатырь» вход в парк бесплатный.

Материал предоставлен пресс-служба «Сочи Парк»

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