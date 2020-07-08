На Ставрополье экс-директор фирмы скрыл более 13 миллионов налогов

8 Июль 2020 2020-07-08T10:14:57+03:00

В результате, задолженность по уплате налогов и сборов в бюджетную систему РФ составила более 17 миллионов рублей Фото: Архив КП

В результате, задолженность по уплате налогов и сборов в бюджетную систему РФ составила более 17 миллионов рублей

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В Петровском районе бывший директор ООО «Высоцкое» стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов в особо крупном размере. Об этом информирует пресс-служба краевого управления Следкома России.

По данным следствия, директор организации в ноябре 2019 года сокрыл более 13 миллионов рублей, за счет которых должен был произвести взыскание недоимки по налогам и сборам.

В результате, задолженность по уплате налогов и сборов в бюджетную систему РФ составила более 17 миллионов рублей.

Следователи изъяли бухгалтерскую документацию предприятия, назначили налоговую судебную экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU