На Ставрополье безработных людей трудоустроят
На Ставрополье тем, кто обратился в службы занятости, и безработным предложат трудоустройство в строительной отрасли, агропромышленном комплексе, сфере транспорта, ЖКХ, а также в социальных службах по уходу за пожилыми земляками.
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Кстати, на предприятиях, где сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет организовать дополнительную временную работу.
Это позволит временно трудоустроить в стране более 80 тысяч россиян.
Нашему региону направят 77 миллионов рублей. На эти деньги планируется организовать временное трудоустройство 1200 человек, находящихся под риском увольнения.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в крае выросла средняя заработная плата в январе-апреле 2020 года. А если точнее, то она увеличилась на 7,5 процента и составила 31283 рубля. Реальная заработная плата тоже стала выше: рост - 4,4 процента.
Больше всех получают работники финансовой и страховой деятельности (52 тысячи). Чуть меньше зарабатывают люди из сферы добычи полезных ископаемых (40,5 тысяч рублей), обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования (40,2 тысяч) и специалисты в области информации и связи, госслужащие, военные (40 тысяч рублей).
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ИСТОЧНИК KP.RU