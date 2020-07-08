2020-07-08T11:06:26+03:00
Общество

На Ставрополье безработных людей трудоустроят

Наш край получит 77 миллионов рублей на организацию временного трудоустройства 1200 человек, находящихся под риском увольнения
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Такие меры позволят временно трудоустроить в России более 80 тысяч человек. Деньги выделят из резервного фонда правительстваТакие меры позволят временно трудоустроить в России более 80 тысяч человек. Деньги выделят из резервного фонда правительстваФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

На Ставрополье тем, кто обратился в службы занятости, и безработным предложат трудоустройство в строительной отрасли, агропромышленном комплексе, сфере транспорта, ЖКХ, а также в социальных службах по уходу за пожилыми земляками.

За чертой бедности: сколько ставропольцев живут от зарплаты до зарплаты

00:00
00:00

Кстати, на предприятиях, где сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет организовать дополнительную временную работу.

Это позволит временно трудоустроить в стране более 80 тысяч россиян.

Нашему региону направят 77 миллионов рублей. На эти деньги планируется организовать временное трудоустройство 1200 человек, находящихся под риском увольнения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в крае выросла средняя заработная плата в январе-апреле 2020 года. А если точнее, то она увеличилась на 7,5 процента и составила 31283 рубля. Реальная заработная плата тоже стала выше: рост - 4,4 процента.

Больше всех получают работники финансовой и страховой деятельности (52 тысячи). Чуть меньше зарабатывают люди из сферы добычи полезных ископаемых (40,5 тысяч рублей), обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования (40,2 тысяч) и специалисты в области информации и связи, госслужащие, военные (40 тысяч рублей).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Ставрополя отчитался о заработке за прошлый год

Стало известно, сколько заработал чиновник за 2019 год (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье собрали три миллиона тонн зерна
На Ставрополье произвели 3,5 тысячи тонн мороженого
На Ставрополье жительница общежития вылила на соседку ведро с кипятком
На Ставрополье два промышленных парка обновят за 500 миллионов
В «Сочи Парке» открывается дельфинарий
91 брак из 100 на Ставрополье заканчивается разводом
Статистики назвали среднюю зарплату на Ставрополье
На Ставрополье безработных людей трудоустроят
Кадыров разрешил в Чечне работу банкетных залов для проведения свадеб
На Ставрополье экс-директор фирмы скрыл более 13 миллионов налогов
В Ставрополе разъяснили порядок управления автомобилями с армянскими регистрационными знаками
Глава Ставрополя отчитался о заработке за прошлый год
В Ставрополе актуализируют проект четвертого выезда из города
В Ставрополе мастера граффити создали Стену Победы
В центре Ставрополя отремонтируют светящегося слона
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 5813
В Ставрополе несколько улиц 8 июля останутся без воды
В Кисловодске санатории примут более 6 тысяч отдыхающих в июле
«Умирает от невыносимой печали»: в Ставрополе нашлись пропавшие попугаи-неразлучники
На Ставрополье врачи впервые провели операцию по замене сустава
В Ставрополе колокольный звон будет оповещать о рождении новых семей
На Ставрополье МЧС предупредило о подтоплениях из-за сильных дождей