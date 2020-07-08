2020-07-08T10:56:09+03:00
Общество

Статистики назвали среднюю зарплату на Ставрополье

Согласно выводам Северо-Кавказстата, сумма увеличилась на 7,5%
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Евгения ГУСЕВА
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На Ставрополье выросла средняя заработная плата в январе-апреле 2020 года. По подсчетам экспертов Северо-Кавказстата, она увеличилась на 7,5 процента и составила 31283 рубля. Реальная заработная плата тоже стала выше: рост - 4,4 процента.

Больше всех получают работники финансовой и страховой деятельности (52 тысячи). Чуть меньше зарабатывают люди из сферы добычи полезных ископаемых (40,5 тысяч рублей), обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования (40,2 тысяч) и специалисты в области информации и связи, госслужащие, военные (40 тысяч рублей).

Средней считают зарплату работников профессиональной, научной и технической сферы (37,9 тысяч). Далее идут специалисты по транспортировке и хранению (36,4 тысяч), работники в обрабатывающих производствах (33,9 тысяч), строители (29,4 тысяч), торговцы (27,9 тысяч рублей).

- Заработная плата в сельском, лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве и деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 27,0 тыс. рублей, - сказано в отчете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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