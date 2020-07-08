91 брак из 100 на Ставрополье заканчивается разводом

8 Июль 2020 2020-07-08T13:00:53+03:00

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На Ставрополье раскрыли статистику по бракам ко Дню семьи, любви и верности. Выяснилось, что 91 пара из ста разрывают отношения досрочно. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата.

Согласно данным статистиков, в 2019 году в Ставропольском крае свадьбу сыграли 15,6 тысяч раз. На тысячу людей приходится пять-шесть человек, которые вступают в брак. Первые показатели 2020 года немного ухудшили статистику. Так, с января по апрель на Ставрополье создали 3404 семьи, что 2,9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Во многом это связано с пандемией.

Как на Ставрополье отметят День семьи, любви и верности 00:00 00:00

Однако и разводов в 2020 году пока что немного. Брачный союз расторгли 3105 пар, что на 3,2% меньше, чем показатель за аналогичный период в 2019 году.

- Индекс разводимости составил 91 развод в расчете на 100 браков. Максимальное число разводов приходится на браки, длившиеся 5-9 лет, 28% всех разводов. Наименьший удельный вес в общем числе зарегистрировавших развод (5,2%) составляют семьи, прожившие до 1 года, - сказано в отчете Северо-Кавказстат.

Отмечается, что повторно женились или вышли замуж 34% мужчин и 37,3% женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU