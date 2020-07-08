На Ставрополье два промышленных парка обновят за 500 миллионов

8 Июль 2020 2020-07-08T12:20:38+03:00

Сейчас площадки готовы уже на 70 %. Срок сдачи объектов — конец года

Изменить размер текста: A A

В нашем крае продолжают модернизацию двух промышленных парков «Мастер» и «Монокристалл». Об этом сообщает пресс-служба управления по информполитике аппарата правительства СК.

За чертой бедности: сколько ставропольцев живут от зарплаты до зарплаты 00:00 00:00

Около полумиллиарда рублей планируют выделить на их усовершенствование. Сообщается, что эти деньги направят на ремонтно-восстановительные работы в производственных корпусах и на развитие инфраструктуры.

Сейчас площадки готовы уже на 70 %. Срок сдачи объектов — конец года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе планируют построить участок дороги по улице Серова от улицы Мимоз до автомобильной трассы Ставрополь–Элиста–Астрахань. Предполагается, что работы начнутся в 2022 году при условии финансирования проекта.

Эта дорога станет четвертым полноценным выездом из города и существенно разгрузит трафик движения на въездных группах краевой столицы.

Специалисты актуализируют данные по инженерно-геологическим изысканиям, а также проведут инженерно-экологические исследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ставрополе актуализируют проект четвертого выезда из города

Эта дорога существенно разгрузит трафик движения на въездных группах краевой столицы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU