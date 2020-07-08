На Ставрополье два промышленных парка обновят за 500 миллионов
В нашем крае продолжают модернизацию двух промышленных парков «Мастер» и «Монокристалл». Об этом сообщает пресс-служба управления по информполитике аппарата правительства СК.
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Около полумиллиарда рублей планируют выделить на их усовершенствование. Сообщается, что эти деньги направят на ремонтно-восстановительные работы в производственных корпусах и на развитие инфраструктуры.
Сейчас площадки готовы уже на 70 %. Срок сдачи объектов — конец года.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе планируют построить участок дороги по улице Серова от улицы Мимоз до автомобильной трассы Ставрополь–Элиста–Астрахань. Предполагается, что работы начнутся в 2022 году при условии финансирования проекта.
Эта дорога станет четвертым полноценным выездом из города и существенно разгрузит трафик движения на въездных группах краевой столицы.
Специалисты актуализируют данные по инженерно-геологическим изысканиям, а также проведут инженерно-экологические исследования.
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