2020-07-08T12:20:38+03:00
Общество

На Ставрополье два промышленных парка обновят за 500 миллионов

Сейчас площадки готовы уже на 70 %. Срок сдачи объектов — конец года
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: управление по информполитике аппарата правительства СКФото: управление по информполитике аппарата правительства СК
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В нашем крае продолжают модернизацию двух промышленных парков «Мастер» и «Монокристалл». Об этом сообщает пресс-служба управления по информполитике аппарата правительства СК.

За чертой бедности: сколько ставропольцев живут от зарплаты до зарплаты

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Около полумиллиарда рублей планируют выделить на их усовершенствование. Сообщается, что эти деньги направят на ремонтно-восстановительные работы в производственных корпусах и на развитие инфраструктуры.

Сейчас площадки готовы уже на 70 %. Срок сдачи объектов — конец года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе планируют построить участок дороги по улице Серова от улицы Мимоз до автомобильной трассы Ставрополь–ЭлистаАстрахань. Предполагается, что работы начнутся в 2022 году при условии финансирования проекта.

Эта дорога станет четвертым полноценным выездом из города и существенно разгрузит трафик движения на въездных группах краевой столицы.

Специалисты актуализируют данные по инженерно-геологическим изысканиям, а также проведут инженерно-экологические исследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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