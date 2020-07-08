2020-07-08T12:18:21+03:00
Происшествия

На Ставрополье жительница общежития вылила на соседку ведро с кипятком

Рассердившаяся ставропольчанка сначала толкнула соседку. Затем сдвинула с места ее любимый домашний цветок
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
В итоге женщина получила термические ожоги второй степени более 30 процентов телаВ итоге женщина получила термические ожоги второй степени более 30 процентов телаФото: Архив КП
Изменить размер текста:

История о том, как в одной из общежитий ставропольского курорта две женщины не поделили кухонную плиту.

На Ставрополье сохраняется высокий уровень смертности: коронавирус в регионе

00:00
00:00

Между жительницами Ессентуков началась словесная перепалка. А когда аргументы закончились, в ход «пошли руки». Рассердившаяся ставропольчанка сначала толкнула соседку. Затем сдвинула с места ее любимый домашний цветок.

В ответ обиженная соседка вылила на нее воду из стоявшего на газовой плите ведра. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по Ставрополью.

В итоге женщина получила термические ожоги второй степени более 30 процентов тела. На подозреваемую завели уголовное дело по статье: «Умышленное причинение вреда здоровью».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Король распила: как ставропольский министр стал мультимиллионером на «откатах»

Алексею Когарлыцкому платили 40 процентов с госконтракта (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье собрали три миллиона тонн зерна
На Ставрополье произвели 3,5 тысячи тонн мороженого
На Ставрополье жительница общежития вылила на соседку ведро с кипятком
На Ставрополье два промышленных парка обновят за 500 миллионов
В «Сочи Парке» открывается дельфинарий
91 брак из 100 на Ставрополье заканчивается разводом
Статистики назвали среднюю зарплату на Ставрополье
На Ставрополье безработных людей трудоустроят
Кадыров разрешил в Чечне работу банкетных залов для проведения свадеб
На Ставрополье экс-директор фирмы скрыл более 13 миллионов налогов
В Ставрополе разъяснили порядок управления автомобилями с армянскими регистрационными знаками
Глава Ставрополя отчитался о заработке за прошлый год
В Ставрополе актуализируют проект четвертого выезда из города
В Ставрополе мастера граффити создали Стену Победы
В центре Ставрополя отремонтируют светящегося слона
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 5813
В Ставрополе несколько улиц 8 июля останутся без воды
В Кисловодске санатории примут более 6 тысяч отдыхающих в июле
«Умирает от невыносимой печали»: в Ставрополе нашлись пропавшие попугаи-неразлучники
На Ставрополье врачи впервые провели операцию по замене сустава
В Ставрополе колокольный звон будет оповещать о рождении новых семей
На Ставрополье МЧС предупредило о подтоплениях из-за сильных дождей