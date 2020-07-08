На Ставрополье жительница общежития вылила на соседку ведро с кипятком

8 Июль 2020 2020-07-08T12:18:21+03:00

В итоге женщина получила термические ожоги второй степени более 30 процентов тела Фото: Архив КП

Рассердившаяся ставропольчанка сначала толкнула соседку. Затем сдвинула с места ее любимый домашний цветок

Изменить размер текста: A A

История о том, как в одной из общежитий ставропольского курорта две женщины не поделили кухонную плиту.

На Ставрополье сохраняется высокий уровень смертности: коронавирус в регионе 00:00 00:00

Между жительницами Ессентуков началась словесная перепалка. А когда аргументы закончились, в ход «пошли руки». Рассердившаяся ставропольчанка сначала толкнула соседку. Затем сдвинула с места ее любимый домашний цветок.

В ответ обиженная соседка вылила на нее воду из стоявшего на газовой плите ведра. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по Ставрополью.

В итоге женщина получила термические ожоги второй степени более 30 процентов тела. На подозреваемую завели уголовное дело по статье: «Умышленное причинение вреда здоровью».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Король распила: как ставропольский министр стал мультимиллионером на «откатах»

Алексею Когарлыцкому платили 40 процентов с госконтракта (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU