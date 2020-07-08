На Ставрополье жительница общежития вылила на соседку ведро с кипятком
История о том, как в одной из общежитий ставропольского курорта две женщины не поделили кухонную плиту.
На Ставрополье сохраняется высокий уровень смертности: коронавирус в регионе
Между жительницами Ессентуков началась словесная перепалка. А когда аргументы закончились, в ход «пошли руки». Рассердившаяся ставропольчанка сначала толкнула соседку. Затем сдвинула с места ее любимый домашний цветок.
В ответ обиженная соседка вылила на нее воду из стоявшего на газовой плите ведра. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по Ставрополью.
В итоге женщина получила термические ожоги второй степени более 30 процентов тела. На подозреваемую завели уголовное дело по статье: «Умышленное причинение вреда здоровью».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Король распила: как ставропольский министр стал мультимиллионером на «откатах»
Алексею Когарлыцкому платили 40 процентов с госконтракта (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU