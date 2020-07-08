На Ставрополье загорелись склады с минеральной водой

8 Июль 2020 2020-07-08T16:30:12+03:00

Фото с места ЧП: МЧС по Ставрополью

Пострадавших или погибших нет

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В Предгорном районе загорелись два склада на заводе по розливу минеральной воды "Октябрь А". Происшествие случилось в станице Суворовская, на 32-м километре Черкесского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю.

Согласно оперативной информации, площадь горения на первом складе составляет 750 квадратных метров. Во втором складе пламя охватило уже тысячу квадратных метров. Погибших или пострадавших в ЧП нет.

Фото с места ЧП: МЧС по СК

- Наблюдается сильное задымление, угрозы распространения огня нет, есть угроза обрушения кровли, - сказано в сообщении МЧС по Ставрополью.

Пламя на складах с минералкой на Ставрополье.Видео: МЧС по СК

На месте работают 43 человека и 16 единиц техники. Из них 19 человек и шесть единиц техники от регионального МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU