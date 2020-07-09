2020-07-09T17:06:57+03:00
Общество

Старейший парк Ставрополья удивит своих гостей

Там восстанавливают часть исторического пути, по которому 100 лет назад курсировал бельгийский трамвай
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского краяФото: управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края
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В Пятигорске начались работы по реставрации одного из старейших парков – Емануэлевского.

В парке восстанавливают часть исторического трамвайного пути, по которому 100 лет назад курсировал небольшой бельгийский трамвай.

Новый культурно-исторический объект появится недалеко от «Чертова моста» и протянется в сторону озера «Провал».

Фото: управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края

Фото: управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края

Учитывая местоположение Емануэлевского парка в первой зоне горно-санитарной охраны, все работы идут с использованием ручного труда. Ход работ проинспектировал Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске на месте самостроев обустроят прогулочную зону. Так, на одной из центральных улиц курорта снесут незаконно возведенные объекты. Речь идет о постройках по улице Леваневского.

Прокуратура и администрация Пятигорска подала иск об их демонтаже. Решение краевого суда вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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