Старейший парк Ставрополья удивит своих гостей
В Пятигорске начались работы по реставрации одного из старейших парков – Емануэлевского.
В парке восстанавливают часть исторического трамвайного пути, по которому 100 лет назад курсировал небольшой бельгийский трамвай.
Новый культурно-исторический объект появится недалеко от «Чертова моста» и протянется в сторону озера «Провал».
Фото: управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края
Учитывая местоположение Емануэлевского парка в первой зоне горно-санитарной охраны, все работы идут с использованием ручного труда. Ход работ проинспектировал Владимир Владимиров.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске на месте самостроев обустроят прогулочную зону. Так, на одной из центральных улиц курорта снесут незаконно возведенные объекты. Речь идет о постройках по улице Леваневского.
Прокуратура и администрация Пятигорска подала иск об их демонтаже. Решение краевого суда вступило в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU