2020-07-09T17:07:27+03:00
Общество

Игорь Серов прокомментировал уход с должности мэра Михайловска

Чиновник переходит на новый пост
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Игорь Серов покинул пост мэра Михайловска. С завтрашнего дня мужчина будет временно исполнять обязанности главы Шпаковского района. Экс-градоначальник прокомментировал свою отставку в беседе с корреспондентом "КП - Северный Кавказ".

— Это правда, я ушел в отставку. Это связано с тем, что предыдущий глава Шпаковского района [Сергей] Гультяев ушел в отставку. С завтрашнего дня я буду исполняющим его обязанности. Нужно наводить порядок, — заявил Серов.

Экс-глава Михайловска Игорь Серов об отставке и планах

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Городская дума приняла заявление об отставке. Документ вступит в силу уже в четверг. Временным мэром Михайловска станет первый заместитель Серова Александр Ржевский. Конкурса на должность главы города не будет.

— Спустя три месяца он [район] будет реорганизован в муниципальный округ. И, по сути, обязанности главы Михайловска объединятся с обязанностями главы района. На эту должность будет конкурс, но буду ли я подавать свою кандидатуру — не знаю, — рассказал Серов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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