В Пятигорске построят приют, который сможет вместить две тысячи животных
В Пятигорске построят приют, который сможет вместить две тысячи животных. Об этом сообщает пресс-служба краевого управление ветеринарии.
Сейчас проводится работа по подбору и уточнению границ земельного участка для строительства учреждения.
В 2020 году на эти цели направят 10 миллионов рублей.
На данный момент в крае работают пять спецучреждений, которые могут вместить 559 животных. Однако потребность в десятки раз выше.
По данным ведомства, сейчас районам не хватает выделяемых денег на отлов и стерилизацию животных.
Мы ищем друзей!.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 8 лет назад в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о некоммерческой организации: Общественной организации "Приют безнадзорных животных "Лучший друг" по Ставропольскому краю".
Двери самого приюта открылись через год, когда власти Ставрополя выделили для организации небольшой участок.
За 7 лет работы 5524 питомца обрели новые семьи. Ко дню рождения «Лучшего друга» "КП-Северный Кавказ" решила запустить акцию «Мы ищем друзей!» Теперь в нашей группе мы будем публиковать фото милых обитателей приюта, которые могут стать вашими преданными друзьями.
ИСТОЧНИК KP.RU