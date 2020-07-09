2020-07-09T17:21:54+03:00
Общество

В Пятигорске построят приют, который сможет вместить две тысячи животных

В 2020 году на эти цели направят 10 миллионов рублей
Ася АСРЯН@asya1693
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По данным ведомства, сейчас районам не хватает выделяемых денег на отлов и стерилизацию животныхПо данным ведомства, сейчас районам не хватает выделяемых денег на отлов и стерилизацию животныхФото: Евгения СОКОРЕВА
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В Пятигорске построят приют, который сможет вместить две тысячи животных. Об этом сообщает пресс-служба краевого управление ветеринарии.

Сейчас проводится работа по подбору и уточнению границ земельного участка для строительства учреждения.

В 2020 году на эти цели направят 10 миллионов рублей.

На данный момент в крае работают пять спецучреждений, которые могут вместить 559 животных. Однако потребность в десятки раз выше.

По данным ведомства, сейчас районам не хватает выделяемых денег на отлов и стерилизацию животных.

Мы ищем друзей!.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 8 лет назад в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о некоммерческой организации: Общественной организации "Приют безнадзорных животных "Лучший друг" по Ставропольскому краю".

Двери самого приюта открылись через год, когда власти Ставрополя выделили для организации небольшой участок.

За 7 лет работы 5524 питомца обрели новые семьи. Ко дню рождения «Лучшего друга» "КП-Северный Кавказ" решила запустить акцию «Мы ищем друзей!» Теперь в нашей группе мы будем публиковать фото милых обитателей приюта, которые могут стать вашими преданными друзьями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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