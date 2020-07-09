2020-07-09T17:38:46+03:00
Общество

На Ставрополье больница получила новое оборудование ранней диагностики заболеваний у детей

Теперь пациенты могут получать ультразвуковую, магнито-, УВЧ- терапию, дарсонвализацию, электрофорез
Ася АСРЯН@asya1693
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Теперь пациенты могут получать ультразвуковую, магнито-, УВЧ- терапию, дарсонвализацию, электрофорезТеперь пациенты могут получать ультразвуковую, магнито-, УВЧ- терапию, дарсонвализацию, электрофорезФото: Иван МАКЕЕВ
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Новоселицкая районная больница получила современный ультразвуковой диагностический аппарат экспертного класса для точной и ранней диагностики заболеваний у детей, в том числе новорожденных.

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Аппараты оснащены микропроцессорным управлением. А в случае сбоев автоматически отключится от электропитания, что обеспечивает полную безопасность при физиолечении.

Теперь пациенты могут получать ультразвуковую, магнито-, УВЧ- терапию, дарсонвализацию, электрофорез.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что городская больница Железноводска получила лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии.

Впервые за время существования медучреждения здесь повели операцию по протезированию тазобедренного сустава.

Медики заменили поврежденный тазобедренной сустав на имплант с керамическим покрытием. В региональном ведомстве добавили, что пациенты за такие операции не платят. Их проводят по полису обязательного медицинского страхования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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