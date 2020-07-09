Глава Шпаковского района Сергей Гультяев подал в отставку

Глава администрации Шпаковского района Сергей Гультяев сообщил о смене должности:
Он подчеркнул, что за полтора года удалось сделать много «хороших дел». Это строительство и капитальный ремонт десятков объектов: детских садов, школ, домов культуры, спортплощадок. Кроме этого, было проложено свыше сотни километров дорог.
Какую именно должность займет экс-глава Шпаковского района, пока не уточняется.
КП-Северный Кавказ» писала, что Игорь Серов покинул пост мэра Михайловска. С завтрашнего дня мужчина будет временно исполнять обязанности главы Шпаковского района.
Экс-градоначальник прокомментировал свою отставку в беседе с корреспондентом «КП - Северный Кавказ».
— Это правда, я ушел в отставку. Это связано с тем, что предыдущий глава Шпаковского района [Сергей] Гультяев ушел в отставку. С завтрашнего дня я буду исполняющим его обязанности. Нужно наводить порядок, — заявил Серов.
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