На Ставрополье банда автодилеров обчистила покупателей на 63 млн рублей

9 Июль 2020 2020-07-09T18:15:47+03:00

Раскрыта банда, которая похищала деньги под видом продажи машин с большой скидкой

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34-летний житель Минеральных Вод обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину организованной группой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

По версии ведомства, злоумышленник вместе с другими членами банды с ноября 2018 года по май 2019 года предлагали людям услуги по приобретению автомобилей в одном из автосалонов на КМВ со значительной скидкой в размере до 60 %.

После передачи им денег с целью покупки автомобилей на выгодных для них условиях члены организованной группы, взятые на себя обязательства не выполняли.

В итоге злоумышленникам удалось похитить свыше 63,8 млн рублей. Эти деньги они уже успели потратить.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что житель Ставрополя осужден за жестокое убийство водителя такси и вооруженный разбой. Инцидент произошел в декабре 2018 года.

Злоумышленник задушил водителя заранее заготовленным куском веревки. После чего забрал автомобиль стоимостью более 380 тысяч рублей и уехал на ней в Кабардино-Балкарию.

ИСТОЧНИК KP.RU