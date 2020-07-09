На Ставрополье банда автодилеров обчистила покупателей на 63 млн рублей
34-летний житель Минеральных Вод обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину организованной группой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.
По версии ведомства, злоумышленник вместе с другими членами банды с ноября 2018 года по май 2019 года предлагали людям услуги по приобретению автомобилей в одном из автосалонов на КМВ со значительной скидкой в размере до 60 %.
После передачи им денег с целью покупки автомобилей на выгодных для них условиях члены организованной группы, взятые на себя обязательства не выполняли.
В итоге злоумышленникам удалось похитить свыше 63,8 млн рублей. Эти деньги они уже успели потратить.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что житель Ставрополя осужден за жестокое убийство водителя такси и вооруженный разбой. Инцидент произошел в декабре 2018 года.
Злоумышленник задушил водителя заранее заготовленным куском веревки. После чего забрал автомобиль стоимостью более 380 тысяч рублей и уехал на ней в Кабардино-Балкарию.
ИСТОЧНИК KP.RU