2020-07-09T18:21:04+03:00
Происшествия

В Карачаево-Черкесии из окна выпал трехлетний малыш

По факту организована проверка
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В Карачаево-Черкесии начали расследовать инцидент, произошедший в ауле Вако-Жиле. Сообщение поступило в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Адыге-Хабльский», передает пресс-служба МВД по республике.

Полицейские установили, что трехлетний ребенок в момент трагедии был дома. Он решил взобраться на подоконник, для чего взял стул. Малыш облокотился на москитную сетку и упал с 2,5-метровой высоты.

- С установлением теплого времени года большинство людей открывают окна. Однако в ряде случаев открытое окно может стать причиной трагедии. Это касается, прежде всего, тех граждан, у которых имеются малолетние дети, - сказано в сообщении.

Ребенка доставили в больницу с тяжелой травмой. МВД по КЧР проводит проверку инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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