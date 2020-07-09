В Карачаево-Черкесии из окна выпал трехлетний малыш

9 Июль 2020 2020-07-09T18:21:04+03:00

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В Карачаево-Черкесии начали расследовать инцидент, произошедший в ауле Вако-Жиле. Сообщение поступило в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Адыге-Хабльский», передает пресс-служба МВД по республике.

Полицейские установили, что трехлетний ребенок в момент трагедии был дома. Он решил взобраться на подоконник, для чего взял стул. Малыш облокотился на москитную сетку и упал с 2,5-метровой высоты.

- С установлением теплого времени года большинство людей открывают окна. Однако в ряде случаев открытое окно может стать причиной трагедии. Это касается, прежде всего, тех граждан, у которых имеются малолетние дети, - сказано в сообщении.

Ребенка доставили в больницу с тяжелой травмой. МВД по КЧР проводит проверку инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU