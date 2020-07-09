На Ставрополье мошенник предлагал за деньги вступать в академию ФСБ

9 Июль 2020 2020-07-09T18:33:20+03:00

Суд приговорил его к трем годам в колонии строгого режима

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На Ставрополье злоумышленник обманывал родителей выпускников, собирая с них деньги за поступление детей в престижный вуз ФСБ. Против 67-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело.

Пятигорский городской суд приговорил его к трем годам в колонии строгого режима.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье банда автодилеров обчистила покупателей на 63 млн рублей.

По версии ведомства, злоумышленник вместе с другими членами банды с ноября 2018 года по май 2019 года предлагали людям услуги по приобретению автомобилей в одном из автосалонов на КМВ со значительной скидкой в размере до 60 %.

После передачи им денег с целью покупки автомобилей на выгодных для них условиях члены организованной группы, взятые на себя обязательства не выполняли.

В итоге злоумышленникам удалось похитить свыше 63,8 млн рублей. Эти деньги они уже успели потратить.

ИСТОЧНИК KP.RU