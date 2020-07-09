2020-07-09T19:13:50+03:00
Общество

Под Дербентом школьников застали за "взрослым" занятием

Бугай-подросток журил щуплого ребенка
Варвара АНТОНОВА
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В Дагестане организовали проверку ролика, снятого в Дербентском районе. На кадрах молодой человек по-особенному выясняет отношения с маленьким земляком. Правоохранительные органы узнали подробности инцидента.

Первыми на ролик отреагировали представители Следственного комитета по Республике Дагестан. Сотрудники сообщил, что проведут проверку инцидента. Следователи раскрыли, что кадры сделали в селе Геджух, и условно обозначили разницу в возрасте между героями истории: одного назвали "молодым человеком", а другого - "малолетним".

Правда, позже выяснилось, что разница не такая уж большая. "Малолетнему" 13 лет, а "молодому человеку" - 16. Виновником конфликта оказался малыш, который при людях ругался со своим соседом. В речи он использовал мат, что не понравилось парню - он попросил его выбирать выражения. На замечание малыш "отреагировал болезненно" - нецензурно обругал старшего. Тогда юноша наказал оппонента физически.

В Дербентском районе детей застали за взрослым занятием.Видео: МВД по Дагестану

За школьников взялись инспекторы по делам несовершеннолетних. Дети занимаются взрослыми делами, которые могли бы привести к страшным последствиям. Да и еще в такое позднее время - после 22 часов.

- Предстоит выяснить, почему подростки в столь позднее время находятся вне дома и без присмотра родителей, а также причины недопустимого и жестоко обращения, которое могло повлечь за собой гораздо более тяжёлые последствия, - сказано в сообщении МВД по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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