6 миллионов или тишина: 4-летней Насте Беловол нужна сложная операция на ушке

9 Июль 2020 2020-07-09T19:10:11+03:00

Семья Насти уже несколько лет пытается собрать необходимую на операцию сумму. Фото героев публикации

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«Почему всем плетут косички, а мне нет?». 4-летняя Настя Беловол из Таганрога пока не понимает, что отсутствие красивой прически это такая мелочь по сравнению с риском потерять слух... Распущенными волосами мама девочки прикрывает отсутствующее с рождения правое ушко.

Проблема гораздо серьезнее, чем просто косметический дефект. Настин диагноз звучит как атрезия (то есть заращение) ушного прохода. Звуки до девочки доходят лишь приглушенные.

- Плотно закройте ухо рукой и вы поймете мою дочь. Если крикнуть, она не поймет, с какой стороны шел звук, не сориентируется в пространстве, - цитирует маму Насти Елену Беловол «КП-Ростов».

Со временем малышка может вообще полностью потерять слух на правое ухо. С возрастом происходит утолщение костей черепа, звуки не смогут проникать. Из-за этого Настю не рискнули отдавать в садик: любой отит или осложнения на левое ухо после гриппа - и девочка погрузится в тишину.

У Насти не развиты ушная раковина и ушной проход. Фото героев публикации.

Исправить ситуацию позволит операция. В России их проводят, но только в 9-10 лет, когда у ребенка сформируется грудная клетка. Тогда берется реберный хрящ и в три этапа восстанавливается ушная раковина - сначала формируют ушной проход, через шесть месяцев - часть уха, еще через некоторое время - оставшуюся часть.

За пять лет у Насти могут произойти необратимые проблемы со слухом. К тому же, известны случаи повторного зарастания слухового прохода после такого вида операции. Альтернатива - лечение в клинике «Глобал Хиаринг» в Лос-Анджелесе.

Там хирургическое вмешательство проводится однократно и без использования хряща - с помощью силикона и кожи пациента. В 2016 году Настю обследовали в Москве и подтвердили, что в ее случае американская методика эффективна. Но все упирается в деньги.

Запланированную за сентябрь поездку в США пришлось отложить. Из необходимых 6 миллионов рублей семья Беловол собрала только 1,3 миллиона. А еще нужны средства на то, чтобы месяц оставаться в Лос-Анджелесе для наблюдения.

Если у вас есть возможность помочь 4-летней Анастасии Беловол, отправьте смс со словом «Выручай» и суммой пожертвования на номер 7715, или же перечислите средства на счет благотворительного фонда «Святителя Николая Чудотворца по оказанию помощи нуждающимся», подопечной которого является Настя.

Реквизиты фонда:

344065, г. Ростов-на-Дону, пер. Беломорский 94, тел. 2500-313

Благотворительный фонд «Святителя Николая Чудотворца по оказанию помощи нуждающимся»

ИНН/КПП 6166064480/616601001

ОГРН 1086100000117

Р/сч. 40703810352090000945

Юго-Западный Банк ПАО «Сбербанк России» г. Ростов-на-Дону

К/сч. 30101810600000000602БИК 046015602

ИСТОЧНИК KP.RU