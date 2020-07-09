2020-07-09T19:42:10+03:00
Недвижимость

В Невинномысске объяснили отключение горячей воды

Во всем виноваты долги одной из сторон, уверяют в "Ставропольэнергосбыте"
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Несколько дней назад два микрорайона в Невинномысске внезапно остались без горячей воды. Компания "Теплосеть" обвинила в случившемся "Ставропольэнергосбыт". Фирма выпустила официальный ответ, почему часть города живет без теплой воды.

По состоянию на май 2020 года невинномысская "Теплосеть" должна "Ставропольэнергосбыт" 86 миллионов рублей. 15 мая ресурсоснабжающая фирма предупредила, что с 5 июня ограничит поставки тепловой энергии, если долг не закроют. Компанию попросили повременить с такими мерами.

- "Ставропольэнергосбыт" пошел навстречу и перенес дату введения режима ограничения теплопоставок Невинномысской "Теплосети" с 16 июня на 2 июля, о чем уведомило самого должника, главу Невинномысска, прокурора города и других лиц, - сказано в сообщении организации.

Правда, к июлю "Теплосеть" долг не погасила. "Ставропольэнергосбыт" прекратила теплопоставки, а обвинения, что компания не уведомляла должника, назвала ложными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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