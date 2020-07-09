В тройном ДТП на Ставрополье пострадали пять человек

9 Июль 2020 2020-07-09T19:53:11+03:00

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В Красногвардейском районе произошла тройная авария с пятью пострадавшими. Инцидент произошел днем, после 12 часов, при хорошей видимости, передает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Водитель "Киа Рио", выезжая с второстепенной дороги, не пропустил "ВАЗ-21102". Зарубежная машина отлетела в остановившуюся перед перекрестком "Ладу Ларгус". За рулем иномарки был 65-летний житель Волгоградской области, который не знал местности.

Фото с места ДТП: пресс-служба ГИБДД по Ставрополью

- С травмами различной степени тяжести в больницу доставлены оба водителя, пассажир «Киа» и два пассажира «десятки». Водитель «Ларгуса» в ДТП не пострадал, - сказано в сообщении ГИБДД по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU