2020-07-11T21:12:08+03:00
Общество

Несовершеннолетний ребенок судьи стал миллионером на Ставрополье

Об этом говорится в декларации, поданной его матерью — судьей Ставропольского краевого Арбитражного суда Анной Приходько
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Тимур ХАНОВ
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Ребенок-миллионер живет в семье судьи Краевого арбитражного суда Ставропольского края. Пол отпрыска, как и род занятий, неизвестен, однако за 2019 год он заработал много больше, чем средняя семья на Ставрополье — 2,8 млн рублей. Информация об этом заявлена в сведениях о доходах судей и членов их семей, опубликованной на сайте суда.

Самым состоятельным несовершеннолетним среди отпрысков членов судейского корпуса стал несовершеннолетний ребенок судьи Анны Приходько. Согласно маминой декларации, помимо миллионных доходов, ребенок владеет земельным участком в 750 квадратных метров, на котором есть «объект незавершенного строительства». Интересно, что мама за год задекларировала меньший доход — 2,495 млн рублей, а отец принес в семью в разы меньше — 347,3 тыс рублей.

Отметим, что самым состоятельным членом судейского корпуса стал Дмитрий Костюков. Его годовой заработок составил 8,75 млн рублей. В собственности у судьи оказался только мотоцикл неизвестной марки. Живет он в предоставленной в безвозмездное пользование 80-метровой квартире.

Меньше всех заработала молодая судья Дарья Сычева — 1,46 млн рублей. Средний заработок коллег — около 2 млн. В собственности красавицы только легковой автомобиль Hundai неизвестной марки, а живет девушка в отданной в пользование квартире, площадью 42,2 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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