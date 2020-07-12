В мэрию Магаса пришли силовики с обысками

12 Июль 2020 2020-07-12T10:01:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В мэрии Магаса (Ингушетия) ведутся обыски и, несмотря на выходной день, вызваны все сотрудники администрации. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах республики. Мероприятия связывают с задержанием 10 июля депутата и бывшего руководителя Фонда социального страхования в Ингушетии Якуба Белхороева, который ранее занимал также пост главы Магаса.

Политик обвиняется в особо крупной растрате бюджетных средств. По версии следствия, по подложным документам он оформлял выплаты себе и своим близким в связи с якобы «несчастными случаями на производстве». В результате нехитрой аферы казна опустела на 19 миллионов рублей.

Отметим, что с 2016 года Якуб Белхороев числится членом партии «Единая Россия» и, по информации источников, является главой большой религиозной общины баталхаджинцев. Задержанный приходится внуком основателя — известного на Кавказе религиозного деятеля Батал-Хаджи Белхороева. А мы напомним, что именно члены этой религиозной группы обвиняются в организации убийства главы Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

ИСТОЧНИК KP.RU