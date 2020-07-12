Еще 110 человек заболели COVID-19 на Ставрополье

12 Июль 2020 2020-07-12T11:34:48+03:00

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За сутки в Ставропольском крае число зарегистрированных больных выросло на 110 человек до 6164 жителей с подтвержденным диагнозом COVID-19. Кроме того, как заявил глава краевого Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом губернатор Владимир Владимиров, выросло на 3 и число летальных исходов. Количество выздоровевших изменилось на 3971 (+12 за сутки).

- Уровень нагрузки на коечный фонд, аппараты ИВЛ существенно не меняется - основная часть наших резервов для оказания помощи заболевшим все еще остается невостребованной, - отметил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU