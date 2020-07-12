В Ставропольском крае ожидается град с грозой

12 Июль 2020 2020-07-12T12:59:51+03:00

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На Ставрополье надвигается шторм! Как рассказали в региональном МЧС со ссылкой на Ставропольский Гидрометцентр, уже сегодня с 15.00 до 17.00, а также 13 и 14 июля на смену жаре придут ливни с грозой, градом и шквалистым ветром (20-23 м/c).

- Призываем принять меры личной безопасности, сохранности своего транспорта и имущества, - предостерегают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU