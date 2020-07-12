2020-07-12T12:59:51+03:00
Происшествия

В Ставропольском крае ожидается град с грозой

В региональном МЧС предупреждают о ливне с порывистым ветром
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
Поделиться:
--Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

На Ставрополье надвигается шторм! Как рассказали в региональном МЧС со ссылкой на Ставропольский Гидрометцентр, уже сегодня с 15.00 до 17.00, а также 13 и 14 июля на смену жаре придут ливни с грозой, градом и шквалистым ветром (20-23 м/c).

- Призываем принять меры личной безопасности, сохранности своего транспорта и имущества, - предостерегают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как в Ставрополе получить субсидию на оплату ЖКХ
В Ставропольском крае ожидается град с грозой
Еще 110 человек заболели COVID-19 на Ставрополье
В Дагестане правоохранитель попался на торговле оружием как член бандгруппы
В мэрию Магаса пришли силовики с обысками
На Ставрополье за сутки 110 человек заразились COVID-19 и трое - скончались
Несовершеннолетний ребенок судьи стал миллионером на Ставрополье
Новое место для отдыха и фотосессий появится в центре Ставрополя
Тайна раскрыта: расследование установило причины гибели туристов на перевале Дятлова
Подозреваемого в раздаче земель главу района Дагестана заключили под домашний арест
Две трети санаториев КМВ открыты для туристов
Бои перенесены? В UFC заявили, что дадут Нурмагомедову время отойти от горя
На Ставрополье число погибших от коронавируса достигло 116 человек
На Ставрополье глава округа заразился коронавирусом
В «СтрелаАвто» пройдут «Дни принципиально нового SKODA RAPID»
В Пятигорске объяснили, почему нельзя купаться в фонтанах
В Пятигорске электросети подали иски к трамвайному предприятию на 18 млн рублей
На Ставрополье предприниматели получили льготные кредиты
Ингушский депутат заработал на липовой инвалидности родни 17 млн