В Ставропольском крае ожидается град с грозой
В региональном МЧС предупреждают о ливне с порывистым ветром
-Фото: Мария ЛЕНЦ
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На Ставрополье надвигается шторм! Как рассказали в региональном МЧС со ссылкой на Ставропольский Гидрометцентр, уже сегодня с 15.00 до 17.00, а также 13 и 14 июля на смену жаре придут ливни с грозой, градом и шквалистым ветром (20-23 м/c).
- Призываем принять меры личной безопасности, сохранности своего транспорта и имущества, - предостерегают спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU