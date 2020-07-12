2020-07-12T12:49:21+03:00
Общество

Как в Ставрополе получить субсидию на оплату ЖКХ

Подробнее про экономию денег на "коммуналке" в материале "КП"
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Как в Ставрополе получить субсидию на оплату ЖКХ, рассказали в городской администрации. Горожанам предлагают сэкономить деньги при оплате за услуги ЖКХ, обратившись в комитет труда и соцзащиты по адресу: улица Ленина, 415 б, кабинет 112. Подать заявление можно и в любом офисе МФЦ, а также через портал государственных услуг. Кстати, мэрия договорилась с Городским расчетным центром указывать прямо в платежке номера телефонов комитета труда и социальной защиты, а также сведения: кто и почему может рассчитывать на субсидии.

Сегодня в Ставрополе на "коммуналке" экономят уже 11,5 тысяч человек. Это, например, те, у кого расходы на оплату ЖКХ превышают 22% совокупного дохода семьи. Но есть важное условие: чтобы получить субсидию, надо погасить весь долг за "коммуналку" или обзавестись заключением о поэтапном погашении задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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