Курорт "Эльбрус" начал принимать туристов

12 Июль 2020 2020-07-12T14:15:51+03:00

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После долгого перерыва из-за пандемии COVID-19 один из самых известных курортов Кавказа "Эльбрус" снова принимает туристов. Как рассказали его представители, с 10 июля все канатные дороги заработали в обычном режиме.

- Для соблюдения рекомендаций по профилактике COVID-19 при перемещении на канатных дорогах разрешается посадка не более 2 человек в один вагон, - комментируют специалисты. - В местах общественного пользования, а также при посадке на канатную дорогу необходимо соблюдать дистанцию, а также использовать индивидуальные средства защиты.

Напомним, что все курорты Северного Кавказа в марте текущего года заявили о закрытии сезона в связи с распространением коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU