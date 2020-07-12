На Северном Кавказе самый высокий рост числа должников по ипотеке
Из-за карантина по случаю пандемии COVID-19 в России упала платежеспособность населения по ипотечным займам. Показатель вырос аж на 36% до 79 тысяч неоплаченных ссуд (сравнивался март текущего года и предыдущего).
Как пишут "Известия" со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс", хуже всего дела обстоят на Северном Кавказе. В топ-10 регионов по росту числа просроченных долгов по ипотеке вошли сразу 4 субъекта: Дагестан, Чечня, Ставропольский край и Ингушетия. Вместе с ними числятся Крым, Москва, Адыгея, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Рязанская область.
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ИСТОЧНИК KP.RU