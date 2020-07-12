На Северном Кавказе самый высокий рост числа должников по ипотеке

12 Июль 2020 2020-07-12T15:49:12+03:00

Аналитики рассказали, где в России значительно упала платежеспособность в этом направлении

Изменить размер текста: A A

Из-за карантина по случаю пандемии COVID-19 в России упала платежеспособность населения по ипотечным займам. Показатель вырос аж на 36% до 79 тысяч неоплаченных ссуд (сравнивался март текущего года и предыдущего).

Как пишут "Известия" со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс", хуже всего дела обстоят на Северном Кавказе. В топ-10 регионов по росту числа просроченных долгов по ипотеке вошли сразу 4 субъекта: Дагестан, Чечня, Ставропольский край и Ингушетия. Вместе с ними числятся Крым, Москва, Адыгея, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Рязанская область.

Вирус убивает бизнес: четверть ставропольских предпринимателей закрывают дела 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU