2020-07-12T16:00:21+03:00
Происшествия

Град и ливень обещают на Ставрополье 12, 13 и 14 июля

Спасатели рекомендуют обезопасить от удара стихии транспорт и личные вещи
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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В Ставропольском крае ожидаются неблагоприятные природные явления в виде ливня, грозы, града и шквалистого ветра со скоростью до 23 метров в секунду. В местном Гидрометцентре комментируют, что стихия ударит по региону 12 июля в период с 15.00 до 17.00 часов, а также 13 и 14 числа.

Спасатели рекомендуют подготовиться и укрыть от града авто и обезопасить прочие личные вещи.

Любопытно при том, что в те же самые 13 и 14 июля местами на Ставрополье сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса. А в юго-восточных районах фиксируется атмосферная засуха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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