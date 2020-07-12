Блогер Ида Галич прилетела к девочке, которой сделали самый дорогой укол в мире
30 июня в НИКИ педиатрии имени академика Вельтищева 2-летней Арнелле Персаевой из Северной Осетии с диагнозом "СМА" сделали самый дорогой в мире укол препаратом Zolgesma. Впереди у ребенка долгая реабилитация, но всем, кто помогал и следил за историей, хочется знать: как себя чувствует малышка сегодня? В числе таких и популярный блогер Ида Галич, которая вместе с семьей Арнеллы и своими фанатами собирала космические 2 млн долларов на лекарство из США. Встреча прошла в селе Ольгинское. В кадр попала не только Арнелла, но и ее счастливая мама:
Ида Галич навестила Арнеллу, которой вкололи препарат за $2 500 000.
- Время потрясающих новостей! Помните, мы собирали денежку для маленькой Арнеллы? Сбор был закрыт. Арнелле сделали укол. Она прекрасно себя чувствует! - комментирует Галич.
Семья Арнеллы вернулась из клиники домой накануне.
- Впереди ещё долгий путь реабилитации, но мы верим, что Арнелла будет танцевать, - пишет мама девочки в соцсетях.
После укола девочка вернулась домойФото: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU