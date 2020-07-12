2020-07-12T18:05:14+03:00
Общество

Блогер Ида Галич прилетела к девочке, которой сделали самый дорогой укол в мире

В кадр попала не только маленькая Арнелла, но и ее счастливая мама [видео, фото]
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Фото: arnella_persikФото: arnella_persik
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30 июня в НИКИ педиатрии имени академика Вельтищева 2-летней Арнелле Персаевой из Северной Осетии с диагнозом "СМА" сделали самый дорогой в мире укол препаратом Zolgesma. Впереди у ребенка долгая реабилитация, но всем, кто помогал и следил за историей, хочется знать: как себя чувствует малышка сегодня? В числе таких и популярный блогер Ида Галич, которая вместе с семьей Арнеллы и своими фанатами собирала космические 2 млн долларов на лекарство из США. Встреча прошла в селе Ольгинское. В кадр попала не только Арнелла, но и ее счастливая мама:

Ида Галич навестила Арнеллу, которой вкололи препарат за $2 500 000.

- Время потрясающих новостей! Помните, мы собирали денежку для маленькой Арнеллы? Сбор был закрыт. Арнелле сделали укол. Она прекрасно себя чувствует! - комментирует Галич.

Семья Арнеллы вернулась из клиники домой накануне.

- Впереди ещё долгий путь реабилитации, но мы верим, что Арнелла будет танцевать, - пишет мама девочки в соцсетях.

После укола девочка вернулась домой Фото: СОЦСЕТИ

После укола девочка вернулась домойФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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