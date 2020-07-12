В МВД Дагестана прокомментировали "убийство" задержанного полицейскими

В МВД Дагестана прокомментировали распространившийся слух об "убийстве" задержанного полицейскими. Речь про 33-летнего жителя Махачкалы, на которого 9 июля около полуночи пожаловались медики приемного отделения 2-й городской больницы и был составлен протокол за мелкое хулиганство. А через два дня стало известно о его смерти.

Как заявили в МВД республики, парень находился в состоянии опьянения и в больницу попал в бессознательном состоянии с улицы Нахимова, откуда его забрала "Скорая". Придя в себя, утверждают полицейские, он стал себя неадекватно вести, из-за чего и приехал наряд ППС и был составлен протокол об административном правонарушении по части 1-й статьи 20.1 КоАП РФ. Данную версию подтверждает 10-минутная оперативная съемка:

- 10 июля в 1.11 минут молодой человек пришёл в себя и покинул здание райотдела. 11 июля в 15 часов в Дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что молодой человек скончался. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти стала интоксикация, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД РД. - Никаких нарушений со стороны полицейских допущено не было. Руководство республиканского МВД придерживается довольно строгой позиции в этом вопросе.